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Villas Piscine à vendre en Municipality of Zografos, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 7 chambres dans Municipality of Zografos, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Zografos, Grèce
Chambres 7
Surface 1 381 m²
A vendre Villa de 4 étages de 1381 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$18,30M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Zografos, Grèce

avec Vue sur la montagne
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