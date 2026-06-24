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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Municipality of Zografos, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Zografos, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Zografos, Grèce
Chambres 4
Surface 145 m²
A vendre maisonnette de 145 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 5ème étage …
$613,968
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Zografos, Grèce

avec Vue sur la montagne
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