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Mountain View Chalets à vendre en Municipality of Zografos, Grèce

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Chalet 3 chambres dans Municipality of Zografos, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Zografos, Grèce
Chambres 3
Surface 375 m²
À vendre Maison de 3 étages de 375 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose de 2 …
$3,19M
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Grekodom Development
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