Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Zografos
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Municipality of Zografos, Grèce

;
1 propriété total trouvé
Hôtel 2 300 m² dans Municipality of Zografos, Grèce
Hôtel 2 300 m²
Municipality of Zografos, Grèce
Surface 2 300 m²
Cet hôtel est situé dans le centre d'Athènes, à Omonoia Square. La région est desservie par …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller