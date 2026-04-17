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Chalets Piscine à vendre en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

Municipal Unit of Troizinia
17
3 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 217 m²
À vendre Maison de 3 étages de 217 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,36M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 280 m²
A vendre en construction Maison de 2 étages de 280 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose…
$1,65M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

avec Vue sur la montagne
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Bon marché
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