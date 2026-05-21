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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Thiva, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Chalet dans Melissochori, Grèce
Chalet
Melissochori, Grèce
Surface 315 m²
Il est prévu à la vente une maison individuelle d'une superficie totale de 315 m2 qui est si…
$501,801
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Chalet 5 chambres dans Mouriki, Grèce
Chalet 5 chambres
Mouriki, Grèce
Chambres 5
Surface 220 m²
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$425,055
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Chalet 4 chambres dans Melissochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 4
Surface 214 m²
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$413,248
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Thiva, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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