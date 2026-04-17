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Villas Piscine à vendre en Pýrgos, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Agios Ioannis, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Ioannis, Grèce
Chambres 5
Surface 330 m²
A vendre Villa de 3 étages de 330 mètres carrés sur l'île de Corfou. Semi-sous-sol se compos…
$661,197
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Agence
Grekodom Development
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Pýrgos, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
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