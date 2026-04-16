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Appartements à vendre en Pýrgos, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Agios Ioannis, Grèce
Appartement 3 chambres
Agios Ioannis, Grèce
Chambres 3
Surface 85 m²
A vendre appartement de 85 mètres carrés sur l'île de Corfou. L'appartement est situé au 1er…
$200,720
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Appartement 2 chambres dans Pýrgos, Grèce
Appartement 2 chambres
Pýrgos, Grèce
Chambres 2
Surface 61 m²
A vendre appartement de 61 mètres carrés à Péloponnèse. L'appartement est situé au 1er étage…
$188,913
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