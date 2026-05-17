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Appartements à vendre en Municipality of Pylos and Nestor, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Glyfada, Grèce
Appartement 2 chambres
Glyfada, Grèce
Chambres 2
Surface 55 m²
A vendre appartement de 55 mètres carrés sur l'île de Corfou. L'appartement est situé au 1er…
$348,309
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Pylos and Nestor, Grèce

avec Vue sur la mer
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