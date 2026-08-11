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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce

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5 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Sol 1/3
A vendre est une maisonnette à clé spacieuse avec une superficie intérieure totale de 230 mè…
$591,460
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 3
A vendre à Pylea, cette maisonnette moderne complète offre un espace intérieur total de 111.…
$540,276
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Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
À vendre: Cette maisonnette impressionnante, prête à l'emploi dans Panorama, Synoikismos Nom…
$853,068
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Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 4
Une maisonnette spacieuse offrant 250 mètres carrés d'espace de vie interne, situé dans la z…
$671,080
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Sol 1/3
A vendre : une maisonnette de 210 mètres carrés offrant 210 mètres carrés d'espace intérieur…
$1,36M
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