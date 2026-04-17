Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Pallini
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Municipality of Pallini, Grèce

Pallini Municipal Unit
4
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Pallini, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Pallini, Grèce
Chambres 3
Surface 550 m²
A vendre Villa de 4 étages de 550 mètres carrés à Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt…
$1,53M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Pallini, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller