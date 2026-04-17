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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Pallini, Grèce

Pallini Municipal Unit
10
4 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Pallini, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Pallini, Grèce
Chambres 3
Surface 400 m²
À vendre Maison de 4 étages de 400 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$1,30M
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Chalet 9 chambres dans Municipality of Pallini, Grèce
Chalet 9 chambres
Municipality of Pallini, Grèce
Chambres 9
Surface 550 m²
À vendre Maison de 2 étages de 550 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 7 …
$1,89M
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Pallini, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Pallini, Grèce
Chambres 5
Surface 165 m²
A vendre Maison de 3 étages de 165 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de 2 cha…
$495,898
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Pallini, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Pallini, Grèce
Chambres 4
Surface 326 m²
À vendre Maison de 4 étages de 326 mètres carrés à Athènes. Semi-sous-sol se compose d'une c…
$1,03M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Pallini, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
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