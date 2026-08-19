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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Municipality of Palaio Faliro, Grèce

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1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Duplex 3 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Sol 1/6
Une maisonnette duplex impressionnante, actuellement en reconstruction, offrant un espace in…
$932,687
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Vista Estate
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