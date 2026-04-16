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Hôtels à vendre en Municipality of Oropos, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 2 415 m² dans Municipality of Oropos, Grèce
Hôtel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Grèce
Surface 2 415 m²
L'hôtel de 2,415 m2 est proposé à la vente. Il se compose de 48 chambres doubles avec un bal…
$3,15M
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Agence
Grekodom Development
Langues
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