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Villas à vendre en Municipality of Orchomenos, Grèce

Municipal Unit of Akrefnia
5
5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Orchomenos, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Orchomenos, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$805,891
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Villa 3 chambres dans Municipality of Orchomenos, Grèce
Villa 3 chambres
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Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
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Villa 3 chambres dans Municipality of Orchomenos, Grèce
Villa 3 chambres
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Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
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Levante Villas est une collection exclusive de cinq villas de luxe situées dans le village c…
$801,874
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Villa 3 chambres dans Municipality of Orchomenos, Grèce
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