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Maisons de ville Piscine à vendre en Municipality of Nea Smyrni, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre en construction maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
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Maison de ville 4 chambres
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre en construction maisonnette de 240 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Chambres 4
Surface 245 m²
A vendre maisonnette en construction de 245 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
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Value OneValue One
Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
Chambres 4
Surface 245 m²
A vendre maisonnette en construction de 245 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 nive…
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