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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Nafpaktia, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Nafpaktia, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Nafpaktia, Grèce
Chambres 4
Surface 160 m²
À vendre Maison de deux étages de 160 mètres carrés à Péloponnèse. Semi-sous-sol se compose …
$242,045
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