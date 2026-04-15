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Immeuble Luksusowe rezydencje w Kifisii, Ateny
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Municipality of Kifisia, Grèce
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$834,543
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Kifisii – jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Aten. Typy nieruchomości • apartamenty 2–5 sypialni • przestronne maisonette • penthouse’y z prywatnymi tarasami • rezydencje triplex z prywatnymi basenami Powierzchnia 120 – 420 m² Cen…
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