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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Kallithea, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 3
Surface 760 m²
A vendre Maison de 3 étages de 760 mètres carrés à Athènes. Le sous-sol se compose d'un dépô…
$5,02M
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Grekodom Development
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