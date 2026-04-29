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Mountain View Chalets à vendre en Kalávryta, Grèce

Municipal Unit of Kalavryta
4
1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Drosato, Grèce
Chalet 5 chambres
Drosato, Grèce
Chambres 5
Surface 260 m²
À vendre Maison de 3 étages de 260 mètres carrés sur l'île de Corfou. Rez-de-chaussée se com…
$236,142
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Grekodom Development
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