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Hôtels à vendre en Municipality of Glyfada, Grèce

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Hôtel 2 200 m² dans Municipality of Glyfada, Grèce
Hôtel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grèce
Surface 2 200 m²
Lieu: Glyfada (Firme sud) Au centre de la Riviera athénienne, à deux pas de la plage (300 m.…
$35,42M
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Grekodom Development
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