Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Andros
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Andros, Grèce

villas
7
11 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Andros, Grèce
Villa 6 chambres
Andros, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Villa sur une colline surplombant la mer Méditerranée, avec vue sur la mer Égée et ses îles.…
$3,83M
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Municipality of Andros, Grèce
Maison 8 chambres
Municipality of Andros, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Πωλείται ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. το καθ…
$464,429
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Villa 3 chambres dans Gavrio, Grèce
Villa 3 chambres
Gavrio, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 165 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 165 mètres carrés dans la région des Cyclades.…
$562,776
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Villa 9 chambres dans Andros, Grèce
Villa 9 chambres
Andros, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
Villa Je suis une superbe villa souterraine de luxe construite par la mer, sur l'île enchant…
$4,49M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Villa 1 chambre dans Stenies, Grèce
Villa 1 chambre
Stenies, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 198 m²
Sol 1/1
Villa de 198 m2 est à vendre dans la région des Cyclades. De la fenêtre vous pouvez voir la …
$511,188
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Gavrio, Grèce
Chalet 3 chambres
Gavrio, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 165 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 165 mètres carrés en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de …
$561,812
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 chambres dans Andros, Grèce
Villa 4 chambres
Andros, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Stenies, Grèce
Villa 2 chambres
Stenies, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 150 mètres carrés dans la région des Cyclades.…
$820,715
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Stenies, Grèce
Villa 1 chambre
Stenies, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 198 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 198 mètres carrés à Cyclades. Les propriétaires quitteront les meubles ave…
$510,312
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Chalet 2 chambres dans Stenies, Grèce
Chalet 2 chambres
Stenies, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 150 mètres carrés en Cyclades. Rez-de-chaussée se compose de …
$819,309
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Gavrio, Grèce
Maison 5 chambres
Gavrio, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Πρόκειται για ένα μοναδικό, διώροφο κτίριο, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς ακριβώς μπροστά σ…
$476,040
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Andros, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller