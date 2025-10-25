Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Andros
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Municipality of Andros, Grèce

villas
7
1 propriété total trouvé
Villa 9 chambres dans Andros, Grèce
Villa 9 chambres
Andros, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Surface 480 m²
Nombre d'étages 2
Villa Je suis une superbe villa souterraine de luxe construite par la mer, sur l'île enchant…
$4,49M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Andros, Grèce

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller