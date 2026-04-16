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Villas à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 240 m²
A vendre Villa de 3 étages de 240 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$944,567
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Villa 7 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 7
Surface 810 m²
A vendre Villa de 3 étages de 810 m2 à Athènes. Sous-sol se compose de 3 chambres, une cuisi…
$4,13M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 160 m²
A vendre Villa de deux étages de 160 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'u…
$2,48M
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Villa 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 540 m²
A vendre Villa de 2 étages de 540 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
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Villa 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 420 m²
A vendre Villa de 3 étages de 420 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$1,83M
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Villa 7 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 7
Surface 816 m²
A vendre Villa de 5 étages de 816 m2 en Attique. Sous-sol se compose de 3 chambres, salon, 2…
$2,36M
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

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