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Chalets Piscine à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 78 m²
À vendre Maison d'un étage de 78 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 2 chambre…
$448,669
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Chalet dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Surface 310 m²
À vendre Maison d'un étage de 310 mètres carrés à Athènes. Une vue magnifique sur la ville, …
$850,110
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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