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Vue sur la mer Chalets à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

5 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 250 m²
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$720,232
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 275 m²
À vendre Maison de 3 étages de 275 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$767,461
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Chalet dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Surface 310 m²
À vendre Maison d'un étage de 310 mètres carrés à Athènes. Une vue magnifique sur la ville, …
$850,110
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 260 m²
À vendre Maison de 3 étages de 260 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$897,339
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 100 m²
À vendre Maison de 2 étages de 100 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$531,319
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
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