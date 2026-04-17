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Mountain View Chalets à vendre en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

11 propriétés total trouvé
Chalet dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Surface 239 m²
À vendre Maison d'un étage de 239 mètres carrés à Athènes. Une vue magnifique sur la ville, …
$767,461
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 55 m²
À vendre Maison de 1 étage de 55 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salon, u…
$247,949
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 78 m²
À vendre Maison d'un étage de 78 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 2 chambre…
$448,669
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Alanya HomeAlanya Home
Chalet 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
À vendre Maison de 3 étages de 150 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Rez-de-…
$448,669
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Chalet dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Surface 360 m²
À vendre Maison d'un étage de 360 mètres carrés en Attique. Une vue magnifique sur la ville,…
$295,177
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 250 m²
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$720,232
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Nils OttNils Ott
Chalet 5 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 5
Surface 275 m²
À vendre Maison de 3 étages de 275 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$767,461
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Chalet 7 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 7 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 7
Surface 500 m²
À vendre Maison de 2 étages de 500 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 4…
$1,48M
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
À vendre Maison d'un étage de 70 m2 en Attique. La maison se compose de 2 chambres, salon av…
$242,045
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 260 m²
À vendre Maison de 3 étages de 260 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$897,339
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Agios Dimitrios, Grèce
Chambres 3
Surface 312 m²
À vendre Maison de 3 étages de 312 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$743,846
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Agios Dimitrios, Grèce

avec Vue sur la mer
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