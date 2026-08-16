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Propriétés d'investissement à vendre en Dème d'Agía Paraskeví, Grèce

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Investissement 1 100 m² dans Dème d'Agía Paraskeví, Grèce
Premium Premium
Investissement 1 100 m²
Dème d'Agía Paraskeví, Grèce
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 3
Installation commerciale exclusive de 1 110 m2 sur Mesogion - Agia Paraskevi RuePrix de vent…
$2,54M
T.V.A.
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