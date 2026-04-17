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Mountain View Maisons de ville à vendre en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

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3 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 50 m²
A vendre maisonnette de 50 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème étage …
$212,528
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 2
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. 1er étage se …
$1,02M
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 240 m²
A vendre maisonnette de 240 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$684,811
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Troizinia, Grèce

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