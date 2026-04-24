Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Sikyona
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Municipal Unit of Sikyona, Grèce

Kiato
5
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Laliotis, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Laliotis, Grèce
Chambres 5
Surface 200 m²
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 nivea…
$413,248
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Sikyona, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller