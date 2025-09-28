Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Megara
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Megara, Grèce

villas
18
chalets
13
maisons de ville
12
5 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de deux étages de 350 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose d'u…
$2,57M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, u…
$1,87M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 215 m²
Sol -2/1
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Sous-sol se compose d'une chamb…
$2,52M
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 240 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose de 2 ent…
$678,856
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Megara, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller