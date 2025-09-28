Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Municipal Unit of Megara, Grèce

Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose de 3 chambre…
$193,123
Chalet 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez de chaussée se compose d'un…
$2,93M
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
Vente maisonnette de 95 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-sol …
$210,679
Chalet 4 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose d'un dép…
$351,132
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 182 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 182 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$321,871
Villa 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 120 m2 à Péloponnèse. Villa se compose d'une chambre, salon avec cuisine, …
$2,11M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 290 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 290 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$585,220
Chalet 2 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 130 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$374,541
Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 182 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville est à vendre dans un village côtier en Attique. La superficie de la maison à…
$222,384
Chalet 5 chambres dans Municipality of Megara, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 240 mètres carrés en Attique. Le sous-sol se compose de 2 ent…
$678,856
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Megara, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Megara, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés à Loutraki. La maisonnette a 2 niveaux. Les propr…
$234,088
