Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Inofyta
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Villas à vendre en Municipal Unit of Inofyta, Grèce

;
2 propriétés total trouvé
Villa dans Dilesi, Grèce
Villa
Dilesi, Grèce
Surface 1 000 m²
A vendre villa en construction de 1000 mètres carrés en Attique. Une vue sur la ville, la me…
$826,496
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Dilesi, Grèce
Villa 2 chambres
Dilesi, Grèce
Chambres 2
Surface 298 m²
A vendre Villa de 3 étages de 298 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une douche WC, u…
$560,837
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Inofyta, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller