Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Inofyta
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Municipal Unit of Inofyta, Grèce

;
2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Dilesi, Grèce
Chalet 4 chambres
Dilesi, Grèce
Chambres 4
Surface 162 m²
À vendre Maison de 3 étages de 162 m2 en Attique. Rez de chaussée se compose d'une chambre, …
$295,177
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 1 chambre dans Inofyta, Grèce
Chalet 1 chambre
Inofyta, Grèce
Chambres 1
Surface 74 m²
À vendre Maison d'un étage de 74 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose d'un…
$141,685
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Inofyta, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller