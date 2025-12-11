Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Municipal Unit of Ermioni, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
Résidence de luxe en front de mer 348 m2 à Ermioni Description de la propriété Dans la pitto…
$2,55M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,76M
