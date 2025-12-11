Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipal Unit of Ermioni, Grèce

villas
9
chalets
5
6 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 109 m2 à Péloponnèse. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$334,066
Chalet 4 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 4 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$643,742
Villa 1 chambre dans Hermionide, Grèce
Villa 1 chambre
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 348 m²
Résidence de luxe en front de mer 348 m2 à Ermioni Description de la propriété Dans la pitto…
$2,55M
Villa 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Villa 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 500 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Semi-sous-sol…
$1,76M
Chalet 3 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 3 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 124 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-ch…
$538,403
Chalet 5 chambres dans Hermionide, Grèce
Chalet 5 chambres
Hermionide, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 203 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 203 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chaus…
$1,17M
Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Ermioni, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
