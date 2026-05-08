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Mountain View Villas à vendre en Municipal Unit of Corinth, Grèce

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4 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 8 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 8
Surface 680 m²
A vendre Villa de 3 étages de 680 m2 à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose de 4 chambres…
$3,78M
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Villa 5 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 5 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 5
Surface 740 m²
A vendre Villa de 3 étages de 740 m2 à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambr…
$4,72M
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Villa dans Corinthe, Grèce
Villa
Corinthe, Grèce
Surface 420 m²
A vendre Villa de 3 étages de 420 mètres carrés à Thessalonique. Une vue magnifique sur la v…
$2,30M
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AdriastarAdriastar
Villa 7 chambres dans Corinthe, Grèce
Villa 7 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 7
Surface 700 m²
A vendre Villa de 5 étages de 700 mètres carrés à Thessalonique. Le sous-sol se compose d'un…
$3,54M
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Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Corinth, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
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