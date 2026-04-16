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Penthouses à vendre en Macédoine-Thrace, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
Sol 5/5
Vous cherchez un logement spécial à Thessalonique qui combine l'échelle d'une maison de camp…
$590,359
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Agence
Atlas Construction
Langues
Русский, Українська
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 7/8
Cette impressionnante maison en duplex de 106 m², située dans le quartier Depo à Thessaloniq…
$459,576
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Thrace, Grèce

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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