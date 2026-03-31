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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Penthouse 3 chambres
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
Sol 5/5
Vous cherchez un logement spécial à Thessalonique qui combine l'échelle d'une maison de camp…
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