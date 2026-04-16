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Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Macédoine-Thrace, Grèce

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Duplex 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 3
À vendre : appartement en duplex de 90 m², situé aux premier et deuxième étages d’un complex…
$308,838
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Thrace, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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