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Bureaux à vendre en Macédoine-Thrace, Grèce

Kavala Municipality
3
Kavala
3
6 propriétés total trouvé
Bureau 108 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 108 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 108 m²
Sol 5
Kavala, Centre : A vendre toit professionnel 108 m2 façade au 5ème étage avec ascenseur dans…
$278,833
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Bureau 56 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 56 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 3
Apartment for sale in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 150.000€ (Listing No 2340). An…
$157,730
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Bureau 150 m² dans Drama Municipality, Grèce
Bureau 150 m²
Drama Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 150 m²
Sol 1
Drame, Centre : A vendre bureau de 150 m2 à un endroit privilégié. Il se compose de 4 pièces…
$126,184
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Bureau 60 m² dans Drama Municipality, Grèce
Bureau 60 m²
Drama Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Sol 2
Drame, Centre : Vente Bureau 60 m2 situé au 2ème étage avec ascenseur à un point central de …
$208,203
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Bureau 42 m² dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Bureau 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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Bureau 200 m² dans Kavala Municipality, Grèce
Bureau 200 m²
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 200 m²
Sol 1
Kavala, Centre : A vendre appartement au sol, un espace professionnel de 200 m2 situé au 1er…
$315,459
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