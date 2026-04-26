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Hôtels à vendre en Kato Vermio, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 430 m² dans Kato Vermio, Grèce
Hôtel 430 m²
Kato Vermio, Grèce
Surface 430 m²
A vendre hôtel de 430 mètres carrés en Grèce du Nord. L'hôtel a un niveau. Il ya: une chemi…
$578,547
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Agence
Grekodom Development
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