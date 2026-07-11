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Villas avec garage à vendre en Kassandra Municipal Unit, Grèce

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Kassandreia
22
8 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Siviri, Grèce
Villa 6 chambres
Siviri, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 300 m²
Sol -2/-2
Propriété de luxe. Maison individuelle unique dans un complexe avec une piscine luxueuse, da…
$1,76M
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Halkidiki Properties
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Villa 6 chambres dans Fourka, Grèce
Villa 6 chambres
Fourka, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 600 m²
Sol -2/-2
Propriété de luxe. Maison individuelle unique à un très bel endroit à Kassandra , au coeur d…
$853,241
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Halkidiki Properties
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Villa 4 chambres dans Kallithea, Grèce
Villa 4 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1/1
Maisonette unique à un très bel endroit à Kassandra, au coeur de Halkidiki. La propriété est…
$386,803
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Halkidiki Properties
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OkeaskOkeask
Villa 4 chambres dans Kallithea, Grèce
Villa 4 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol -2/-2
Propriété de luxe. Belle maison individuelle dans un complexe avec piscine, à un endroit rem…
$830,488
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Halkidiki Properties
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Villa 4 chambres dans Kalandra, Grèce
Villa 4 chambres
Kalandra, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Cette magnifique maison individuelle en bon état offre une vue imprenable sur la mer et un a…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 chambres dans Kriopigi, Grèce
Villa 3 chambres
Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Vivez la vie de luxe dans cette maison individuelle dans un complexe à Kassandra, Halkidiki.…
$591,581
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Villa 5 chambres dans Kalandra, Grèce
Villa 5 chambres
Kalandra, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Maison individuelle exclusive à Kassandra, Halkidiki, sur un bel endroit avec une vue impren…
$1,25M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 chambres dans Kalandra, Grèce
Villa 3 chambres
Kalandra, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Sol -1/-1
Présentation d'une maison individuelle dans la belle région de Halkidiki, Grèce. Cette propr…
$546,074
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Caractéristiques des propriétés en Kassandra Municipal Unit, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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