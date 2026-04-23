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Villas à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

6 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 490 m²
A vendre Villa de 3 étages de 490 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de salon …
$1,83M
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Villa 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 290 m²
A vendre Villa de 2 étages de 290 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,30M
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 460 m²
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,95M
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CoexCoex
Villa 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 500 m²
A vendre Villa de 4 étages de 500 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$1,77M
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 700 m²
Une oasis de tranquillité et de luxe au cœur de l'anavyssos Au cœur d'Anavyssos, cette supe…
$3,72M
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 418 m²
A vendre Villa de 2 étages de 418 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, 2…
$1,95M
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MontbelMontbel
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