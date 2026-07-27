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Appartements Piscine à vendre en Îles Ioniennes, Grèce

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Corfou
55
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
73
Municipality of Northern Corfu
10
Kassopaia Municipal Unit
10
Appartement Supprimer
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Lefkada Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Sol 1/3
Appartements Resort • Golden Visa • Lefkada, mer Ionienne Studios modernes dans un nouvea…
$285,103
T.V.A.
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Types de propriétés en Îles Ioniennes

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Îles Ioniennes, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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