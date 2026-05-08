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Chalets Piscine à vendre en Héraklion, Grèce

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1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 5
Surface 420 m²
À Vendre: Spacious Residence Idéal pour une grande famille – Crète du Nord, Kokkini Hani Emp…
$767,461
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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