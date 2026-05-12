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Maisons avec terrasse à vendre en Heraklion Regional Unit, Grèce

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Municipality of Heraklion
125
Heraklion Municipal Unit
123
Héraklion
106
Municipality of Chersonissos
39
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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Skotino, Grèce
Villa 2 chambres
Skotino, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Villa à Héraklion, Crète, sur un terrain de 265 m², avec piscine privée et vue sur la mer – …
$134,382
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Types de propriétés en Heraklion Regional Unit

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Heraklion Regional Unit, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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