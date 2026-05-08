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Mountain View Maisons de ville à vendre en Heraklion Municipal Unit, Grèce

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Héraklion
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 180 m²
À Vendre: Maison individuelle de 180 m2 sur un 6,850 m2. Terrain – Agia Pelagia, Heraklion, …
$743,846
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Maison de ville dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville
Municipality of Heraklion, Grèce
Surface 288 m²
A vendre: Deux maisonnettes inachevées situées dans la préfecture d'Héraklion de Crète. La …
$554,933
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Maison de ville 4 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 4
Surface 212 m²
Maisonnette semi-détachée moderne 212m2 dans la préfecture d'Héraklion, en Crète. Une excell…
$471,103
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 159 m²
Maisonette avec Mer & Montagne Vues dans Ano Chersonissos A vendre : une maisonnette de 159 …
$684,811
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Caractéristiques des propriétés en Heraklion Municipal Unit, Grèce

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