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Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Sitia, Grèce

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Sitia Municipal Unit
28
Analipsi Municipal Unit
6
Sitía
5
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Municipality of Sitia, Grèce
Maison 2 chambres
Municipality of Sitia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 600 m²
Nombre d'étages 1
Villa en Crète, située sur un terrain de 1 600 m², avec piscine privée et court de tennis pa…
$92,212
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Types de propriétés en Municipality of Sitia

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chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Sitia, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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