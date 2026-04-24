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Maisons de ville à vendre en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

Arkalochori Municipal Unit
3
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Maison de ville 4 chambres dans Kaló Chorió, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kaló Chorió, Grèce
Chambres 4
Surface 130 m²
A vendre maisonnette ancienne de 130 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez…
$102,722
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Maison de ville 5 chambres dans Kaló Chorió, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Kaló Chorió, Grèce
Chambres 5
Surface 115 m²
A vendre maisonnette ancienne de 115 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 3 niveaux. Le …
$277,467
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Maison de ville 2 chambres dans Kaló Chorió, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Kaló Chorió, Grèce
Chambres 2
Surface 160 m²
Vente maisonnette de 160 mètres carrés en Crète. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chaussée…
$377,827
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Minoa Pediados, Grèce

avec Vue sur la montagne
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Luxe
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